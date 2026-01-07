RSSB Recruitment 2026: एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने (RSSB) एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जो उम्मीदवार राजस्थान में बतौर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। आरएसएसबी की ओर से कुल 1100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 13 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करने के लिए 11 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं।

फीस जमा करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा, फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।

आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी (कृषि) या बीएससी (कृषि उद्यान) में डिग्री होनी चाहिए। आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वरष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एसएससी एवं एसटी और सामान्य महिला उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान के एससी एवं एसटी और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।