RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान संगणक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, आवेदन से पहले जानें सब अपडेट

RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान संगणक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है।

एजुकेशन डेस्क। RSMSSB Computor Recruitment 2023: राजस्थान संगणक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 10 जुलाई, 2023 से शुरू हो रही है। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सेलेक्शन (Rajasthan Subordinate & Ministerial Services Selection Board, RSMSSB) की ओर से निकाली गई इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त, 2023 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स rsmssb.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। RSMSSB Computor Recruitment 2023: राजस्थान संगणक भर्ती डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता

इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 583 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 512 गैरअनूसचूित क्षेत्र और अनूसूचित क्षेत्र के 71 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्धारा पार्ट-1 (ABC) का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करे पढ़ें आधिकारिक सूचना RSMSSB Rajasthan Computer Recruitment 2023: ये मांगी है आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। RSMSSB Rajasthan Sangnak Recruitment 2023: ये मांगी है आयु सीमा इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग, बीसी (क्रीमी लेयर) और ईबीसी (क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये होना चाहिए। वहीं, बीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), ईबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 है। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

Edited By: Nandini Dubey