RRC NCR Apprentice 2026: अप्रेंटिसशिप के 1853 पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, 31 अगस्त तक अप्लाई करने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती सेल (RRC) की ओर से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो उम्मीदवार रेलवे में अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 07 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।