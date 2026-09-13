RRB JE 2026: बनना है सरकारी इंजीनियर तो तुरंत कर लें अप्लाई, रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। रेलवे की ओर से जूनियर इंजीनियर यानी कि JE के 4029 रिक्त पदों पर भर्ती हो हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 13 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर लें। आज के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो जाएगी।

इस डेट तक फीस जमा करने एवं करेक्शन करने का मौका जो अभ्यर्थी आज यानी 13 सितंबर तक फॉर्म भर लेंगे उनके पास 15 सितंबर तक एप्लीकेशन फीस जमा करने का मौका रहेगा। इसके अलावा फॉर्म में गलती होने पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक उसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र आरआरबी जेई भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री/ 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो। इसके साथ ही आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 साल से कम और अधिकतम उम्र 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाएगी।