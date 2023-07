RPSC RAS 2021: आरपीएससी आरएएस के लिए इंटरव्यू लेटर हुए जारी, 10 जुलाई से शुरू होगा पहला चरण

RPSC RAS 2021 राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आरपीएससी आरएएस 2021 भर्ती के अंतिम चरण साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू लेटर डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं वे अपने इंटरव्यू लेटर ऑनलाइन माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत 10 जुलाई से की जाएगी।

RPSC RAS 2021: आरपीएससी आरएएस इंटरव्यू लेटर हुए जारी, 10 जुलाई से शुरू होंगे साक्षात्कार।

RPSC RAS 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (RAS) परीक्षा-2021 के साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए गए हैं। इंटरव्यू लेटर केवल उन्हीं उम्मीदवारों के जारी किये गए हैं जिन्होंने आरपीएससी आरएएस 2021 की मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। एडमिट कार्ड आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये गए हैं जहां से आप इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंटरव्यू के प्रथम चरण की शुरुआत 10 जुलाई 2023 से की जाएगी। RPSC RAS 2021: केवल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इंटरव्यू लेटर प्रथम चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लेटर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड करने होंगे, किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन इंटरव्यू लेटर नहीं भेजे जाएंगे। इंटरव्यू लेटर में दर्ज तिथि के अनुसार ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। जो उम्मीदवार इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। उम्मीदवार इंटरव्यू के समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। दस्तावेजों से संबंधित जानकारी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गयी है। RPSC RAS 2021: 988 अभ्यर्थियों के होंगे साक्षात्कार आपको बता दें की इंटरव्यू के लिए कुल 988 उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया था। इसमें से अधीनस्थ सेवाओं के लिए कुल 625 पद एवं राज्य सेवाओं के लिए 363 पद हैं। जो भी उम्मीदवार इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं उनको साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले ऑनलाइन भरे हुए विस्तृत आवेदन-पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म एवं सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां तथा संलग्नक दस्तावेजों की 1 प्रति स्वप्रमाणित (मूल दस्तावेजों सहित) आयोग में प्रस्तुत करनी होगी। ऑफलाइन विस्तृत आवेदन-पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

