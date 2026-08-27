RCFL Recruitment 2026: मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के रिक्त पदों पर जॉब पाने का सुनहरा मौका है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म RCFL की ऑफिशियल वेबसाइट www.rcfltd.com पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से भरा जा सकता है।

भर्ती के लिए पात्रता इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार संबंधित क्षेत्र में बीई/ बीटेक/ एमबीए/ पीजी डिग्री/ किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री/सीए/सीएमए/ बीकॉम/ बीबीए/ BMS/ BAF + MBA/MMS/PGDM/PGDBM (Finance)/ एमकॉम आदि किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 1 फरवरी 2026 के अनुसार 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।