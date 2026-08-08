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    RCFL MT Recruitment 2026: मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, उम्र और पात्रता सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 06:32 PM (GMT+05:30)

    आरसीएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिये किया जाएगा। ...और पढ़ें

    RCFL MT Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    RCFL MT Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    HighLights

    1. मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेन आज से शुरू।

    2. अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) की ओर से योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आरसीएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आज यानी 08 अगस्त से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 24 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।

    आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता

    1. मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
    2. उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 फरवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी।
    3. उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये और एससी एवं एसटी, दिव्यांग व महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

    कितना मिलेगा स्टाइपेंड

    मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को एक वर्ष तक प्रतिमाह 60,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 50 सवाल संबंधित विषय से और 50 सवाल अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान आदि विषयों से पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

     

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