RCFL MT Recruitment 2026: मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, हर महीने इतनी मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) में निकली मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो उम्मीदवार आरसीएफ में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब आवेदन कर सकते हैं। बता दें, आरसीएफ की ओर से आवेदन करने की लास्ट डेट को 10 सितंबर, 2026 तक एक्सटेंड किया गया है।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई और बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 फरवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। जनरल/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की आयु 27 वर्ष, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की आयु 31 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन फीस आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।