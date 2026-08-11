RCF Kapurthala Recruitment 2026: रेलवे कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस पदों पर नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा-इंटरव्यू के होगा चयन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला में अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किये गए हैं। जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 सितंबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 निर्धारित है।

केवल 10th-ITI पास कर पा सकते हैं नौकरी इस भर्ती में भाग लेने के लिए कोई भारी-भरकम डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का केवल 50% अंकों के आठ 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 5 सितंबर 2026 को ध्यान में रखकर अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में छूट नियमनुसार दी जाएगी।

बिना परीक्षा इंटरव्यू के हो जायेगा चयन इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चयनित होने के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10th-ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। भर्ती के माध्यम से विभिन्न ट्रेड के तहत कुल 734 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।