Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026: राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,752 पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, बिना पढ़े-लिखे कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान की ओर से सफाई कर्मचारी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 15 अगस्त से शुरू कर दी गई है। जिनके पास कोई भी पात्रता नहीं है और राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वे उम्मीदवार Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी के कुल 24,752 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 28 सितंबर, 2026 तक का मौका दिया गया है।

भर्ती संबंधित विविरण राजस्थान में सफाई कर्मचारी के कुल 24,752 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टीएसपी क्षेत्र के लिए कुल 475 पद और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए कुल 24,277 पद आरक्षित किए गए हैं। कौन कर सकते हैं आवेदन आवेदन करने के लिए आयु की गणना 01 जनवरी, 2027 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चीहिए। आरक्षिक वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। इस पद के लिए बिना पढ़े लिखे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास राज्य के किसी नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। आवेदन शुल्क सफाई कर्मचारी के पदों पर आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना भी जरूरी है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा।