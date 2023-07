RPSC RAS Recruitment 2023 राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान स्टेट सर्विस एग्जाम के तहत 424 पदों एवं राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस के तहत 481 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गयी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए 31 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

RPSC Recruitment 2023: आरपीएससी आरएएस/आरटीएस भर्ती 2023 के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया।

Your browser does not support the audio element.

RPSC Recruitment 2023: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गयी है जो 31 जुलाई 2023 तक रहेगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आरपीएससी RAS/RTS भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक RPSC RAS Recruitment 2023: क्या है योग्यता इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गयी है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। Rajasthan RPSC Recruitment 2023: कैसे कर सकते हैं आवेदन? इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर आरपीएससी ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। अब अगले पेज पर SOS पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना है। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गयी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण कर लें। पंजीकरण के बाद आप लॉग इन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आवेदन पत्र भरने के साथ एप्लीकेशन फीस जमा करना अनिवार्य है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। जनरल/ बीसी/ ओबीसी क्रीमी लेयर / अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 600 रुपये, ओबीसी/ बीसी/ ईडब्ल्यूएस/ एसटी/ एससी कैटेगरी को 400 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अगर उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें करेक्शन के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

Edited By: Amit Yadav