कोंकण रेलवे में स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन समेत अन्य पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक्सटेंड, अब 21 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म

पात्रता एवं मापदंड

इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का पदानुसार 10वीं/ SSLC/ ITI/ संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री- डिप्लोमा/ ग्रेजुएशन आदि उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 36 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नए पोर्टल पर To Register लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें। इसके बाद Already Registered? To Login पर क्लिक करके आवेदन प्रकिया पूर्ण कर लें। अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।