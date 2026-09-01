Railway Bharti 2026: साउदर्न रेलवे में 10वीं-ITI उत्तीर्ण युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 4471 पदों पर हो रही भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। दक्षिण रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 4471 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किये जा चुके हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

दसवीं और ITI पास कर सकते हैं अप्लाई अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का ट्रेड/ पद के अनुसार 10th/ 12th/ ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु पदानुसार 22/ 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।