Railway ICF Apprentice 2026: रेलवे आईसीएफ में अप्रेंटिस के 1010 पदों पर निकली भर्ती, इतना मिलेगा स्टाइपेंड
रेलवे आईसीएफ में अप्रेंटिस के 1010 पदों पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ...और पढ़ें
HighLights
अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन शुरू।
कुल 1010 पदों पर होगी भर्ती।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस भर्ती अभियान के जरिये अप्रेंटिस के कुल 1010 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 07 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है।
कौन कर सकते हैं अप्लाई
- अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 07 सितंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी।
- आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- नॉन आईटीआई उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में कुछ विशेष छूट भी दी जाएगी।
- उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
कक्षा 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रतिमाह 8,200 रुपये और कक्षा 12वीं व आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रतिमाह 9,600 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर प्रदान किए जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन फीस
आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये निर्धारित है। जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।
इन स्टेप्स से करें आवेदन
अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Online Application लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे आयु, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि को दर्ज करें।
- इसके बाद दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।