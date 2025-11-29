PSSSB Group C Vacancy 2025: ग्रुप-सी के 159 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ओर से ग्रुप-सी के कुल 159 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पंजाब में विभिन्न विभागों में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 05 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।