    PSSSB Group C Vacancy 2025: ग्रुप-सी के 159 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:16 AM (IST)

    पीएसएसएसबी की ओर से ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 05 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

    PSSSB Group C Vacancy 2025: यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ओर से ग्रुप-सी के कुल 159 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पंजाब में विभिन्न विभागों में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 05 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

    पात्रता मानदंड

    • ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
    • पीएसएसएसबी में ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित विषय में स्नातक या डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    PSSSB Group C Vacancy 2025: ऐसे करें ग्रुप-सी के पदों पर अप्लाई

    जो उम्मीदवार ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से 05 दिसंबर से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। 

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे सबसे पहले PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद 'PSSSB Group C Vacancy 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये और एससी एवं ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। 

