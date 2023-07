PSB Recruitment: पंजाब एंड सिंड बैंक में आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक, यहां से करें आवेदन

Punjab and Sind Bank SO Recruitment 2023: बैंक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब एंड सिंड बैंक में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती में शामिल होने का अंतिम मौका है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 निर्धारित है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है वे कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर उपलब्ध हैं। इस भर्ती के माध्यम से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 183 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

PSB Recruitment 2023: कैसे भरें आवेदन पत्र?

पंजाब एंड सिंड बैंक भर्ती 2023 में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक नए पेज पर Click here for New Registration पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मांगी गयी जानकारी सही-सही भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। तय किया गया आवेदन शुल्क जमा करने के बाद पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

पंजाब एंड सिंड बैंक एसओ भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक

एप्लीकेशन फीस

इस भर्ती में आवेदन के साथ एप्लीकेशन फीस जमा करना अनिवार्य है, बिना आवेदन फीस के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जनरल, ओबीसी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 1003 रुपये एवं एससी, एसटी एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 177 रुपये तय किया गया है।

Bank Recruitment: सिलेक्शन प्रॉसेस

इस भर्ती में शामिल होने के लिए जो उम्मीदवार तय तिथियों में आवेदन करेंगे उनको पहले प्रीलिम एग्जाम में भाग लेना होगा। प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेंस एग्जाम देना होगा। इसके बाद अंत में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होना होगा।