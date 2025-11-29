ONGC Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट कल, इतना मिलेगा स्टाइपेंड

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए कल यानी 30 नवंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार ओएनजीसी में बतौर अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे (ONGC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 2623 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।