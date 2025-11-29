Language
    ONGC Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट कल, इतना मिलेगा स्टाइपेंड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:13 AM (IST)

    ओएनजीसी की अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कल तक का आखिरी मौका है। उम्मीदवार 30 नवंबर तक इस अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप के जरिये कुल 2623 का चयन किया जाएगा।

    ONGC Apprentice Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए कल यानी 30 नवंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार ओएनजीसी में बतौर अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे (ONGC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 2623 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 

    पात्रता मानदंड

    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों की आयु की गणना 06 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी।
    • विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई व डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    ऐसे करें अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    ओएनजीसी की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए केवल कल तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए है, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अंप्रेटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले (ONGC) की आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट बी अवश्य निकाल लें।

    इतना मिलेगा स्टाइपेंड 

    उम्मीदवारों को योग्यता अनुसार अलग-अलग स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा, जो इस प्रकार है। 

    • ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 रुपये
    • तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण को 10,900 रुपये
    •  ट्रेड अप्रेंटिस (कक्षा दसवीं एवं बारहवीं) को 8,200 रुपये
    •  ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय आईटीआई) को 9,600 रुपये 
    •  ट्रेड अप्रेंटिस (दो वर्षीय आईटीआई) को 10,560 रुपये 

