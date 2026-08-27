NFC Apprentice 2026: एनएफसी में ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एनएफसी में आईटीआई अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार एनएफसी में बतौर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं। वे जल्द ही NFC ITI Trade Apprentice के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के जरिये एनएफसी में अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 451 उममीदवारों का चयन किया जाएगा। एनएफसी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पात्रता, आयु से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।

कितने मिलेगा स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों को अलग-अलग ट्रेड के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैसे और कहां से करें अप्लाई एनएफसी में अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। जो उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकेंगे।