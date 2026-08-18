Nainital Bank SO Recruitment 2026: नैनीताल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन स्टार्ट, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी
नैनीताल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
HighLights
स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन स्टार्ट।
आवेदन करने की लास्ट डेट 07 सितंबर निर्धारित।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नैनीताल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 07 सितंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 41 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
कौन कर सकते हैं अप्लाई
- स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 व 25 वर्ष और अधिकतम आयु 32, 35 और 38 वर्ष निर्धारित की गई है।
- रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड-1 के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये, स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड-2 के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये और सीनियर मैनेजर ग्रेड-3 के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, प्रोफेशनल ज्ञान और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 145 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपये निर्धारित है।
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