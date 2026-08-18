Nainital Bank SO Recruitment 2026: नैनीताल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन स्टार्ट, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नैनीताल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 07 सितंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 41 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

कौन कर सकते हैं अप्लाई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 व 25 वर्ष और अधिकतम आयु 32, 35 और 38 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। कितनी मिलेगी सैलरी स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड-1 के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये, स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड-2 के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये और सीनियर मैनेजर ग्रेड-3 के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।