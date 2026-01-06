MPPSC Recruitment 2026: आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के कुल 130 पदों पर भर्ती के लिए 13 मार्च, 2026 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

पात्रता मानदंड इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी कर ली हो।

साथ ही उम्मीदवार आयुर्वेदिक बोर्ड परिषद से पंजीकृत होना चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना मिलेगा वेतन इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

परीक्षा शुल्क आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के एससी एवं एसटी एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है।