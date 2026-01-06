Language
    MPPSC PCS Bharti 2026: मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए नोटिकेशन जारी, इस दिन से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:36 PM (IST)

    एमपीपीएससी की ओर से मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 09 फरवरी तक इस परीक्षा में शामिल होने के लि ...और पढ़ें

    MPPSC PCS Bharti 2026: यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य वन सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार मध्य प्रदेश की इन परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे जल्द ही एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

    बता दें, एमपीपीएससी ने राज्य वन सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 09 फरवरी, 2026 तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 09 फरवरी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही उम्मीदवार 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच विलंब फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 16 अप्रैल, 2026 को जारी कर दिए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सहायक वन संरक्षक एवं गैर वर्दीधारी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वन क्षेत्रपाल और वर्दीधारी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पूरी की हो और उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    इस दिन होगी परीक्षा

    राज्य वन सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 26 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.15 बजे से लेकर शाम 4.15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

