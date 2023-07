MP Police Recruitment 2023: एमपी में 7090 कांस्टेबल पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, यहां से करें आवेदन

MPPEB Constable Recruitment 2023 मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को बता दें कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए वे निर्धारित अंतिम तिथि 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के साथ आपको निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत 12 अगस्त 2023 से की जाएगी।

MP Police Recruitment 2023: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कल तक कर सकते हैं अप्लाई।

Your browser does not support the audio element.

MP Police Recruitment 2023: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 7090 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 निर्धारित है। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया और वे कल तक ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे तय तिथि के बाद फॉर्म नहीं भर सकते सकते हैं। Madhya Pradesh MPPEB Constable Recruitment 2023: कैसे कर सकते हैं अप्लाई? एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन पत्र का बॉक्स है जिसमें आपको भर्ती से संबंधित लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करें।

अब आपको आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी सभी जानकारी सही-सही भरनी है। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करें।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ फीस जमा करना अनिवार्य है, बिना आवेदन फीस के भरे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। जनरल एवं अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 560 रुपये एवं एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 360 रुपये तय की गयी है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क कियोस्क या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक MP Police Recruitment 2023: 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन पत्र में संशोधन अगर उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो वे उसमें संशोधन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 तय की गयी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा 12 अगस्त 2023 से शुरू की जाएगी।

Edited By: Amit Yadav