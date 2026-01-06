MP Apex Bank Recruitment 2026: कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 06 जनवरी से शुरू हो गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 05 फरवरी तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2076 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 35 और 55 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज फीस का भुगतान करना होगा। एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 650 रुपये और सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपये निर्धारित की गई है।