MP Apex Bank Recruitment 2026: कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
एमपी सहकारी बैंक की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 06 जनवरी से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए 05 फरवरी तक आवेदन कर सकते है ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 06 जनवरी से शुरू हो गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 05 फरवरी तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2076 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 35 और 55 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज फीस का भुगतान करना होगा। एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 650 रुपये और सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपये निर्धारित की गई है।
MP Apex Bank Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
इन पदों पर आवेदन उम्मीदवारों से ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं। जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.apexbankmp.bank.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज कर लें।
- इसके बाद निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- फॉर्म भरने करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
