MHA IB JIO Answer Key 2023: इस दिन जारी हो सकते हैं इंटेलीजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर Tier 1 आंसर-की

MHA IB JIO Answer Key 2023 जो उम्मीदवार इंटेलीजेंस ब्यूरो द्वारा आयोजित जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर टियर 1 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वे जल्द ही प्रोविजिनल आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवार को गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर विजिट करना होगा और अपने विवरणों के माध्यम से लॉग-इन करना होगा। इन्हीं स्टेप में उम्मीदवार आपत्तियां भी दर्ज करा सकेंगे।

MHA IB JIO Answer Key 2023: डाउनलोड करने के लिए लिंक गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, mha.gov.in पर एक्टिव होगा।

