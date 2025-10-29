Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MPSC Police Bharti 2025: 15 हजार से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल, ड्राइवर और जेल कॉन्स्टेबल सहित 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 19 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबासइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदावर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    Maharashtra Police Bharti 2025: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका सपना भी महाराष्ट्र पुलिस में शामिल होकर देश की सेवा करना है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल, ड्राइवर और जेल कॉन्स्टेबल सहित 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज यानी 29 अक्टूबर से इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शैक्षणिक योग्यता

    महाराष्ट्र पुलिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक व महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

    आवेदन शुल्क

    महाराष्ट्र पुलिस में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये है।

    इन स्टेप्स से करें स्वयं रजिस्ट्रेशन

    महाराष्ट्र पुलिस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट policerecruitment2025.mahait.org पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करें।
    • सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।


    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। पहला चरण फिजिकल टेस्ट, जिसमें उम्मीदवारों को सफल होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अंत में लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन आयोजित कराया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: AISSEE 2026: सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई, जनवरी में होगी प्रवेश परीक्षा