JSSC Vacancy 2025: झारखंड में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्पेशल टीचर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में बतौर स्पेशल टीचर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये स्पेशल टीचर के कुल 3451 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 13 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु वर्गानुसार निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों की आयु 42 वर्ष, महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।