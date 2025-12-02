JSSC Vacancy 2025: झारखंड में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू
झारखंड में स्पेशल टीचर के कुल 3451 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही उम्मीदवार 13 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्पेशल टीचर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में बतौर स्पेशल टीचर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये स्पेशल टीचर के कुल 3451 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 13 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आयु-सीमा
उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु वर्गानुसार निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों की आयु 42 वर्ष, महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
जरूरी शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएड या बीएड की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं प्राप्त की हो।
JSSC Vacancy 2025: ऐसे कर सकेंगे अप्लाई
जेएसएससी की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'Online Application for JIGTSEATCCE-2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा शुल्क
स्पेशल टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 50 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करना होगा।
