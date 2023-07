JSSC JDLCCE 2023: झारखण्ड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, 1596 पद

JSSC JDLCCE 2023 झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर स्ट्रीट लाईट इस्पेक्टर पाईप लाइन इस्पेक्टर मोटरयान निरीक्षक और खान निरीक्षक के कुल 1596 पदों पर भर्ती के लिए झारखण्ड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JDLCCE) 2023 का आयोजन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा किया जाना है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

JSSC JDLCCE 2023: उम्मीदवार अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना रात 11.59 बजे से पहले अप्लीकेशन सबमिट कर लें।

JSSC JDLCCE 2023: झारखण्ड में डिप्लोमा पास सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर, स्ट्रीट लाईट इस्पेक्टर, पाईप लाइन इस्पेक्टर, मोटरयान निरीक्षक और खान निरीक्षक के कुल 1596 पदों पर भर्ती के लिए झारखण्ड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JDLCCE) 2023 का आयोजन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा किया जाना है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वर्तमान में चल रही आवेदन प्रक्रिया आज यानी मंगलवार, 11 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना रात 11.59 बजे से पहले अप्लीकेशन सबमिट कर लें। JSSC JDLCCE 2023: कहां और कैसे करें आवेदन? झारखण्ड एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली JDLCCE 2023 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, jssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को अप्लीकेशन पेज पर दिए विभिन्न लिंक के माध्यम से भर्ती अधिसूचना, रिक्तियों के विवरणों, आदि को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉग-इन करके उम्मीदवार अप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपये (झारखण्ड के एससी व एसटी के लिए 50 रुपये) है, जिसका भुगतान उम्मीदवार 13 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन माध्यमों से कर सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को 15 जुलाई तक अपने हस्ताक्षर और फोटो की स्कैन कॉपियों को अपलोड करना होगा। JSSC JDLCCE 2023 परीक्षा अधिसूचना और आवेदन लिंक JSSC JDLCCE 2023: कौन कर सकता है आवेदन? झारखण्ड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JDLCCE) 2023 अधिसूचना के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रिक्तियों से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा किए उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष से कम और 1 अगस्त 2019 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, झारखण्ड राज्य के मूल निवासी आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, EWS, आदि) के उम्मीदवारों अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

