JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड सीएचओ भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, 1400 पदों पर होनी है नियुक्ति

JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड सीएचओ भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल है।

एजुकेशन डेस्क। JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड सीएचओ भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल है। झारखंड रुरल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी ( Jharkhand Rural Health Mission Society, JRHMS) कल, 08 जुलाई, 2023 को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। ऐसे में, जो भी कैंडिडेट्स इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jrhms.jharhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड सीएचओ भर्ती के लिए ये मांगी है आयु

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर यह भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स भी दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड सीएचओ भर्ती के लिए ऐसे करेंं आवेदन अगर जेआरएचएमएस रिक्ति के लिए आप पहली बार आवेदन कर हैं तो पहले आपको लॉग-इन/नया पंजीकरण विकल्प चुनना होगा। इसके बाद, जेआरएचएमएस जॉब फॉर्म को सटीक विवरण के साथ भरें। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें। फॉर्म पूरा करने के बाद, अपने भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है। यह भी पढ़ें: LIVE Sarkari Naukri 2023: टेंशन छोड़ो, यहां 1.7 लाख से ज्यादा सरकारी टीचर समेत इन पदों पर निकली भर्ती, पढ़िए पूरी डिटेल JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड सीएचओ भर्ती के लिए ये मांगी हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट्स को बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी प्रैक्टिकल और थ्योरी में मिलने वाले अंकों से मेरिट तय की जाएगी। सेलेक्शन प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

