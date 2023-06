JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड में सीएचओ के 1400 पदों पर निकली भर्तियां, चेक कर लें सब अपडेट

JRHMS CHO Recruitment 2023 जारी अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने की आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को नियमानुसार छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। सीएचओ पद के लिए आवश्यक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए।

JRHMS CHO Recruitment 2023: झारखंड में सीएचओ के पदों पर भर्ती निकली है।

