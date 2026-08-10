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    JKSSB Vacancy 2026: डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ विभाग के तहत कई पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, जानें कौन है आवेदन के लिए पात्र

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 12:32 PM (IST)

    यूकेएसएसबी की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 8 सितंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। ...और पढ़ें

    JKSSB Disaster Management Relief Recruitment 2026

    JKSSB Disaster Management Relief Recruitment 2026

    HighLights

    1. आपदा प्रबंधन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका।

    2. 8 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है एप्लीकेशन फॉर्म।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आपदा प्रबंधन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन आज यानी 10 अगस्त से स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इसमें शामिल होने के लिए जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) की ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2026 निर्धारित है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 72 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

    यहाँ दिए गए पदों और उनकी संख्या की टेबल है:
    पद का नाम पदों की संख्या
    PWD ड्राफ्ट्समैन सिविल 1
    सब-इंस्पेक्टर 39
    जूनियर सांख्यिकीय सहायक 2
    मोटर वाहन ट्रैफिक सहायक 1
    जूनियर लाइब्रेरियन 10
    लाइब्रेरी असिस्टेंट 5
    डिपो असिस्टेंट 14
    कुल पद 72

    योग्यता एवं मापदंड

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए पदानुसार संबंधित विषयों/ क्षेत्र में 10वीं/ डिग्री- डिप्लोमा आदि उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 40/ 42/ 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का जम्मू-कश्मीर का निवासी होना अनिवार्य होगा। पद के अनुसार विस्तृत डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    आवेदन प्रक्रिया एवं फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ अन्य सभी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 600 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। SC, ST-1, ST-2, EWS और PwBD वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा।