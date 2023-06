ITBP Constable Recruitment 2023: आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

ITBP Constable (Driver) Recruitment 2023 आईटीबीपी की ओर से कांस्टेबल (ड्राइवर) के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। भर्ती कुल 458 पदों के लिए होनी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 26 जुलाई तक भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थी तय शुल्क अवश्य भरें तभी आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

ITBP Constable Driver Recruitment 2023: आईटीबीपी की ओर से कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई।

Your browser does not support the audio element.

ITBP Constable Recruitment 2023: भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की ओर से कांस्टेबल (ड्राइवर) के 458 रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आज यानी 27 जून से शुरू कर दी गयी है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 तय है। इस भर्ती में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार निर्धारित योग्यता एवं मापदंड अवश्य पढ़ लें। आईटीबीपी कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक ITBP Constable Driver Recruitment 2023: भर्ती विवरण यह भर्ती कुल 458 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गयी है। इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 195 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 110 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पद, एससी के लिए 74 पद और एसटी के लिए 37 पद आरक्षित हैं। ITBP Recruitment 2023: कौन कर सकता है आवेदन इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10th उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 26 जुलाई 2023 के को ध्यान में रखकर की जाएगी। ITBP Constable Recruitment 2023: कैसे होगा चयन आईटीबीपी कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों को फेज 1 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) से होकर गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी फेज 1 में सफल रहेंगे उन्हें फेज 2 में रिटेन टेस्ट देना होगा। फेज 2 के बाद फेज 3 में उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अंत में फेज 4 के लिए उम्मीदवारों को डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME), रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन (RME) में भाग लेना होगा। मेडिकल टेस्ट एवं रिव्यू टेस्ट के लिए वही उम्मीदवार बुलाये जायेंगे जो पहले 3 फेज में सफल रहेंगे।

Edited By: Amit Yadav