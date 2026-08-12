ISRO Assistant Recruitment 2026: असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ओर से असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे। उन उम्मीदवारों को आवेदन करने का एक अतिरिक्त मौका दिया गया है। इसरो की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक आवेदन करने की लास्ट डेट को 20 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है।

कौन कर सकते हैं अप्लाई असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक पूरा किया हो। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी गई है। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कौशल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को कौशल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कैसे करें अप्लाई असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स के बारे में बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ISRO Assistant & Junior Personal Assistant Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। फॉर्म भरने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।