IPPB Recruitment 2023: डाक विभाग में 43 आइटी ऑफिसर भर्ती के लिए आज ही करें आवेदन, सैलरी 25 लाख रुपये सालाना तक

IPPB Recruitment 2023 भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जून चल रही है जो कि आज यानी सोमवार 3 जुलाई को बैंक द्वारा जारी अधिसूचना एग्जीक्यूटिव एसोशिएट कंसल्टेंट-आइटी एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट-आइटी और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट-आइटी के कुल 43 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है।

IPPB Recruitment: एसोशिएट कंसल्टेंट को 10 लाख, कंसल्टेंट को 15 लाख और सीनियर कंसल्टेंट को 25 लाख रुपये सालाना सैलरी।

IPPB Recruitment 2023: डाक विभाग सरकारी नौकरी के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। बैंक द्वारा जारी अधिसूचना एग्जीक्यूटिव एसोशिएट कंसल्टेंट-आइटी, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट-आइटी और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट-आइटी के कुल 43 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। इन पदों के लिए 13 जून से चल रही आवेदन प्रक्रिया आज यानी मंगलवार, 3 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रही है। IPPB Recruitment 2023: ऐसे करें आइटी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन ऐस में जिन उम्मीदवारों ने अभी आइपीपीबीआइटी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है, वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, ippbonline.com पर करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन अप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 750 रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से आज ही करना होगा। हालांकि, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 150 रुपये ही है। IPPB आइटी ऑफिसर भर्ती 2023 अधिसूचना PDF डाउनलोड लिंक

IPPB आइटी ऑफिसर भर्ती 2023 आवेदन लिंक IPPB Recruitment 2023: आइटी ऑफिसर भर्ती के लिए योग्यता हालांकि, आवेदन से पहले उम्मीदवारों को पदों के अनुसार निर्धारित योग्यता मानदंडों को जान लेना चाहिए। सभी पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई/बीटेक या मास्टर ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन (एमसीए) उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, पदों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुभव (1, 4 और 6 वर्ष) भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 1 मई 2023 को एसोशिएट कंसल्टेंट-आइटी के लिए 24 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं, कंसल्टेंट-आइटी के लिए आयु सीमा 30 से 40 वर्ष और सीनियर कंसल्टेंट-आइटी के लिए 35 से 45 वर्ष है। IPPB Recruitment 2023: आइटी ऑफिसर भर्ती के लिए सैलरी एग्जीक्यूटिव एसोशिएट कंसल्टेंट-आइटी - 10 लाख रुपये सालाना

एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट-आइटी - 15 लाख रुपये सालाना

एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट-आइटी - 25 लाख रुपये सालाना

