IOCL Apprentice Recruitment 2026: आईओसीएल में ट्रेड, ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर आवेदन स्टार्ट, ऐसे करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन आज यानी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो 4 नवंबर 2026 सायं 5 बजे तक ओपन रहेगी।

पात्रता एवं मापदंड ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मैट्रिक पास करने के साथ ही 2 वर्षीय पूर्णकालिक ITI, टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 3 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की हो।

इसके साथ ही 30 सितंबर 2026 को ध्यान में रखकर अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी कहां से करें आवेदन इस भर्ती के लिए सभी पदों पर आवेदन के लिए अलग-अलग आवेदन लिंक हैं जो यहां उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं -