IOB SO Recruitment 2026: जेनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन ओवरसीज बैंक में जेनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईओबी की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जेनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए कुल 291 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 सितंबर, 2026 है।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित है। पदानुसार न्यूनतम आयु 22, 23, 25, 28 वर्ष और पदानुसार अधिकतम आयु 32, 33, 35, 38 और 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।