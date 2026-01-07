Indian Army Recruitment 2026: आर्मी एसएससी टेक्निकल के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय सेना की ओर से एसएससी टेक्निकल परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एसएससी टेक्निकल के कुल 350 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 07 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना में एसएससी टेक्निकल के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 05 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।