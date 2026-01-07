Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Indian Army Recruitment 2026: आर्मी एसएससी टेक्निकल के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:59 PM (IST)

    भारतीय सेना में एसएससी टेक्निकल के पदों पर आवेदन आज यानी 07 जनवरी, 2026 से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Indian Army Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय सेना की ओर से एसएससी टेक्निकल परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एसएससी टेक्निकल के कुल 350 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 07 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना में एसएससी टेक्निकल के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 05 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानगदंड

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने स्नातक में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली हो या उम्मीदवार इंजीनियरिंग में स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए।

    ऐसे करें एसएससी टेक्निकल के पदों पर आवेदन

    एसएससी टेक्निकल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • एसएससी टेक्निकल के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'OfficerEntry Apply/Login' पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद 'Registration' पर क्लिक करना होगा। 
    • इसके बाद Officers Selection 'Eligibility का एक पेज ओपन होगा।
    • यहां व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज कर लें।
    • इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    उम्मीदवारों का चयन एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। 


    यह भी पढ़ें: RSSB Recruitment 2026: एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी