India Security Press Recruitment 2023: जूनियर टेक्नीशियन एवं वेलफेयर ऑफिसर के पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई

India Security Press Recruitment 2023: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय की ओर से जूनियर टेक्नीशियन एवं वेलफेयर ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के जरिये कुल 108 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 16 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। योग्य एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट ispnasik.spmcil.com पर जाकर भर सकते हैं।

India Security Press Nashik Vacancy: शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा

जूनियर टेक्नीशियन और वेलफेयर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने पदानुसार डिग्री/ डिप्लोमा/ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके साथ ही 16 अगस्त 2023 के अनुसार अभ्यर्थी की अधिकतम आयु जूनियर टेक्नीशियन पदों के लिए 25 वर्ष से ज्यादा एवं वेलफेयर ऑफिसर के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।

India Security Press Recruitment 2023: आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 जुलाई 2023

ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 16 अगस्त 2023

आवेदन में संशोधन करने की लास्ट डेट: 16 अगस्त 2023

आवेदन पत्र प्रिंट करने की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2023

इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको Click here for New Registration पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है। इसके बाद लॉग इन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और निर्धारित शुल्क जमा करें।

Government Jobs: इन पदों पर होनी है भर्ती

कल्याण अधिकारी: 1 पद

जूनियर तकनीशियन (तकनीकी): 41 पद

कनिष्ठ तकनीशियन (नियंत्रण): 41 पद

जूनियर तकनीशियन (स्टूडियो): 4 पद

जूनियर तकनीशियन (स्टोर): 4 पद

जूनियर तकनीशियन (सीएसडी): 5 पद

जूनियर तकनीशियन (टर्नर): 1 पद

जूनियर तकनीशियन (ग्राइंडर): 1 पद

जूनियर तकनीशियन (वेल्डर): 1 पद

जूनियर तकनीशियन (फिटर) 04

जूनियर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल) 02

जूनियर तकनीशियन (इलेक्ट्रॉनिक) 03

