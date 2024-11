IISERB Non Teaching Recruitment 2024: नॉन-टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकाली भर्ती, इस डेट तक है आवेदन का मौका

आवेदन पत्र में पात्रता संबंधी नियमों की अनदेखी करने पर उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी और जो कि आज से तीन दिन बाद यानी कि 11 नवंबर 2024 को समाप्त हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी फौरन अप्लाई कर दें।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्ट्टीयूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल ने (IISERB) नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2024 है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट https://www.iiserb.ac.in/ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय पर आवेदन कर दें, अंतिम दिन का इंतजार न करें।

IISER Non Teaching Recruitment 2024: 31 पदों पर होंगी नियुक्तियां आईआईएसईआरबी, भोपाल की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस वैकेंसी के माध्यम से नॉन-टीचिंग के कुल 31 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों में डिप्टी रजिस्टार, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट समेत अन्य पद शामिल हैं।

IISER Non Teaching Recruitment 2024: आईआईएसईआरबी नॉन-टीचिंग पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 18.10.2024

आईआईएसईआरबी नॉन-टीचिंग पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि- 11.11.2024आईआईएसईआरबी नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आखिरी तारीख:18.11.2024 शाम 5:00 बजे तकIISER Non Teaching Recruitment 2024: आईआईएसईआरबी नॉन-टीचिंग भर्ती एजुकेशन क्वालिफकेशन और एज लिमिट

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि डिप्टी रजिस्टार, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर सहित अन्य सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग- अलग है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें और फिर अप्लाई करें। How To Apply For IISER Non Teaching Recruitment 2024: आईआईएसईआरबी नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन आईआईएसईआरबी नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट http://iiserb.ac.in/join_iiserb पर जाना होगा।अब होमपेज पर IISERB भर्ती 2024 लिंक पर क्लिक करें।आवश्यक विवरण प्रदान करें। आवेदन शुल्क जमा करें। भरे हुए फॉर्म को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें और क्रास चेक कर लें कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। अब भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें। IISER Non Teaching Recruitment 2024: इनको मिलेगी प्राथमिकता किसी भी पद के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, उम्मीदवार, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो। साथ ही संस्थान ने जारी सूचना में यह भी कहा है कि, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान में नियमित आधार पर काम करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।