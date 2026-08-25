ICF Apprentice 2026: आईसीएफ में अप्रेंटिसशिप के 1010 पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, पात्रता और उम्र सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। ईस्ट कोच रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार रेलवे में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। वे ICF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अप्रेंटिस के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 07 सितंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।

कौन कर सकते हैं अप्लाई उम्मीदवारों की आयु की गणना 07 सितंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। कितना मिलेगा स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। कक्षा दसवीं के आधार पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 8,200 रुपये, कक्षा 12वीं के आधार पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 9,600 रुपये और आईटीआई के आधार पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 9600 रुपये दिए जाएंगे।