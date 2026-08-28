IBPS Clerk Recruitment 2026: क्लर्क के 11403 पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में क्लर्क के पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट है। जो उम्मीदवार क्लर्क के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता क्लर्क के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। क्लर्क के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

इतने पदों पर होगी भर्ती आईबीपीएस की ओर से कुल 11403 योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। जनरल कैटेगरी के कुल 4740 पद, ओबीसी के कुल 2815 पद, ईडब्ल्यूएस के कुल 996 पद, एससी के कुल 1910 पद और एसटी के कुल 942 पदों पर भर्ती होगी।