IBPS Clerk 2023: राष्ट्रीय बैंकों में 4 हजार क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन कल तक, स्नातकों के लिए सरकारी नौकरी

IBPS Clerk Exam 2023 विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों जैसे - बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया बैंक महाराष्ट्र कैनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब नेशनल बैंक पंजाब एण्ड सिंध बैंक यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 4045 क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया कल यानी शुक्रवार 21 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रही है।

IBPS Clerk Exam 2023: स्नातक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, ibps.in पर आवेदन कर सकेंगे।

Edited By: Rishi Sonwal