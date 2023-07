IBPS Clerk 2023: बढ़ गई आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, अब इस तारीख तक करें आवेदन

IBPS Clerk 2023 आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 850 रुपये देने होंगे। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 850 रुपये देने होंगे। वहीं इस वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लि उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

IBPS Clerk 2023: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।