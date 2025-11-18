IAF AFCAT 2026 Recruitment: वायु सेना में 340 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना (IAF) की ओर से एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार भारतीय वायु सेना में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे AFCAT 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये 340 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर 14 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा जो उम्मीदवार फ्लाइंग ब्रांच के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, जो उम्मीदवार ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल/नॉन टेक्निकल) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने कक्षा बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ गणित और भौतिक विषय से उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने बीई या बीटेक 60 प्रतिशत अंकों के साथ पूरा किया हो।

इतना मिलेगा वेतन चयन होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवार को 56,100 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे।