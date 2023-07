HPPSC Prelim Exam 2023: एचपीपीएससी प्रीलिम एग्जाम बारिश के कारण हुआ स्थगित, अब इस दिन होगा एग्जाम

HPPSC Prelim Exam 2023 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉम्पिटेटिव (प्रीलिम) एग्जामिनेशन 2023 को राज्यभर में हो रही भारी बारिश और टूटी हुई सड़कों के चलते स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा को आयोजन 23 जुलाई 2023 को किया जाना है। अब यह एग्जाम 20 अगस्त 2023 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न करवाया जाएगा।

HPPSC Prelim Exam 2023: हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (HPPSC) एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉम्पिटेटिव (प्रीलिमिनरी) एग्जामिनेशन 2023 को राज्य में भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी एचपीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है। नोटिफिकेशन के अनुसार बता गया है कि राज्य में भारी बारिश के चलते राज्य भर में कई जगह सड़के टूट गयी हैं और कई जगह सड़कों को काफी नुकसान हुआ जिसके चलते यह परीक्षा स्थगित की जा रही है। आपको बता दें कि एचपीपीएससी प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 23 जुलाई 2023 को आयोजित किया जाना था। HPPSC Prelim Exam 2023 स्थगित होने से संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। HPPSC Prelim Exam 2023: अब इस डेट को आयोजित होगा एग्जाम एचपीपीएससी की ओर से जारी की गयी नोटिफिकेशन के अनुसार अब प्रीलिम एग्जाम का आयोजन राज्य के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 20 अगस्त 2023 को किया जाएगा। अगर परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वे फोन नंबर- 0177- 2629738, 2624313 और टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। HPPSC Prelim Exam 2023: परीक्षा से कुछ दिन पूर्व जारी किये जाएंगे एडमिट कार्ड एचपीपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन 2023 का आयोजन 20 अगस्त 2023 को किया जाएगा। एग्जाम से कुछ दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किये जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप मांगी गयी जानकारी (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम डे पर अभ्यर्थी एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं, बिना एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रीलिम एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम में भाग लेने के लिए निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई कर पाएंगे।

