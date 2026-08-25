HPPSC Police Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने राज्य में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया है। जो उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को 10 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

आयु-सीमा पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 20,200 रुपये से लेकर 64,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये महिला कॉन्स्टेबल के कुल 243 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 101 पद, एससी के लिए कुल 58 पद, एसटी के लिए कुल 12 पद, ओबीसी के लिए कुल 48 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 24 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, पुरुष कॉन्स्टेबल के कुल 491 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 187 पद, एससी के लिए कुल 122 पद, एसटी के लिए कुल 23 पद, ओबीसी के लिए कुल 102 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 57 पद आरक्षित हैं।