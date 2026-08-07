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    HP Police Constable Recruitment 2026: पुलिस कॉन्स्टेबल के 734 पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 11:04 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश HP Police Constable Recruitment 2026 के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण छात्र ...और पढ़ें

    HP Police Constable Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    HP Police Constable Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    HighLights

    1. आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक।

    2. कुल 734 पदों पर होगी भर्ती।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश HP Police Constable Recruitment 2026 के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। उन उम्मीदवारों को HPPSC Constable Vacancy के लिए आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है।

    उम्मीदवार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर 21 अगस्त, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

    कौन कर सकते हैं अप्लाई

    • पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी।
    • उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन शारीरिक मानक परीक्षा (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर भी किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 90 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान किया गया है।

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    कितनी मिलेगी सैलरी

    इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों क प्रतिमाह 20,000 रुपये से लेकर 64,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई की मदद से कर सकते हैं।

    खबरें और भी

    पात्रता एवं आवेदन करने से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। 

     

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