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    GIMS Staff Nurse Recruitment 2026: स्टाफ नर्स के पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, पात्रता व फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:04 PM (GMT+05:30)

    जीआईएमएस, नोएडा में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ...और पढ़ें

    GIMS Staff Nurse Recruitment 2026: स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन स्टार्ट।

    GIMS Staff Nurse Recruitment 2026: स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन स्टार्ट।

    HighLights

    1. स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती।

    2. आवेदन करने की लास्ट डेट 07 सितंबर निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नोएडा GIMS  की ओर से स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बतौर स्टाफ नर्स के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिये स्टाफ नर्स के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 07 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

    भर्ती संबंधित विविरण

    स्टाफ नर्स के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कुल 40 पद, ओबीसी के लिए 27 पद, एससी के लिए 21 पद, एसटी के लिए 02 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 10 पद आरक्षित किए गए हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग में डिग्री होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    आवेदन करने के लिए कैटेगरी के आधार पर रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग निर्धारित की गई है। अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1298 रुपये और एससी एवं एसटी व दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 944 रुपये निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, बायोमेट्रिक व दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। लिखित परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक व दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

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