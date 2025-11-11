ECGC PO Recruitment 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 11 नवंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार ईसीजीसी में बतौर पीओ के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवार 06 से 07 दिसंबर के बीच एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार व ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।