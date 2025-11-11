ECGC PO Recruitment 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई
ईसीजीसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 02 दिसंबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 11 नवंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार ईसीजीसी में बतौर पीओ के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवार 06 से 07 दिसंबर के बीच एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार व ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
ऐसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्ष में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अग्रंजी, सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि विषयों से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 140 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
