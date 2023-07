DRDO RAC Project Scientist 2023: डीआरडीओ में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

DRDO RAC Recruitment 2023 डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाले रिक्रूटमेंट एंड एसेसमेंट सेंटर की ओर से 55 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के माध्यम से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2023 निर्धारित की गयी है।

DRDO RAC Project Scientist 2023: डीआरडीओ में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर निकली भर्ती।

Your browser does not support the audio element.