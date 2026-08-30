District Court Recruitment 2026: जिला अदालत रेवाड़ी में स्टेनोग्राफर पदों पर नौकरी पाने का मौका, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जिला अदालत रेवाड़ी की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड III पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किये गए हैं। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्धारित पते पर जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 17 सितंबर 2026 निर्धारित है।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 80 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी शॉर्टहैंड और 20 शब्द प्रति मिनट ट्रांस्क्रिप्शन की स्पीड हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से कम और अधिकतम आयु 42 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के अनुसार होगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले rewari.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/ पर जाकर ऑफलाइन आवेदन डाउनलोड कर लें। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से भरकर और आवश्यक दस्तावेज अटैच करके The District and Sessions Judge, District Court Complex, Rewari के पते पर जमा कर दें। आप नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से भी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।